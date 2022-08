Call of Duty Modern Warfare 2: date della Beta, nuovo showcase e mappa Grand Prix

Come promesso, durante il Call of Duty Championship Weekend 2022 andato in onda nel weekend, Activision Blizzard e Infinity Ward hanno svelato ufficialmente le date della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, annunciando anche un nuovo showcase di presentazione.

Il primo annuncio è legato a Call of Duty Next: What's Next? nuovo evento di presentazione che andrà in onda il 15 settembre, in questa occasione scopriremo nuovi dettagli sul gameplay, sulle modalità e in generale sul futuro del franchise Call of Duty, con informazioni su Call of Duty Modern Warfare II, Call of Duty Warzone 2 e Call of Duty Warzone Mobile (noto come Project Aurora).

Il secondo annuncio è invece legato alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, divisa in più fasi. Il 16 e 17 settembre si terrà l'accesso anticipato su PlayStation mentre dal 18 al 20 settembre ci sarà l'Open Beta, sempre su piattaforme Sony. Il 22 e 23 settembre si terrà invece l'Early Access Beta su PC e Xbox oltre all'Open Beta su PlayStation, infine dal 24 al 26 settembre la Beta sarà aperta a tutti su qualsiasi piattaforma.

Infine è stata svelata la mappa Marina Bay Grand Prix, ambientata in un vero e proprio circuito di Formula Uno. Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 esce il 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, maggiori dettagli verranno diffusi nel corso dell'estate e a metà settembre durante l'evento What's Next?