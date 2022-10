Call of Duty Modern Warfare 2: il disco per PS5 contiene solo un installer da 70 MB?

Secondo quanto riportato da alcuni giocatori che hanno già avuto modo di mettere le mani sulla versione fisica per PS5 di Call of Duty Modern Warfare 2, il disco conterrebbe in realtà solamente 70 MB di dati, a fronte di un supporto capace di contenere decine di GB.

Alla prima installazione il peso del gioco risulta essere di 72 MB, parliamo della versione nuda e cruda, dunque senza patch o aggiornamenti di alcun tipo. Provando ad avviare il gioco dopo aver installato il file da 70 MB si riceve un messaggio di errore che avvisa della necessità di scaricare ulteriori contenuti per iniziare a giocare.

Call of Duty Modern Warfare 2 richiede 130 GB di spazio su disco ai quali bisogna sommare i 40 GB della patch 1.03 disponibile al day one, se il report venisse confermato, i giocatori su PS5 (ma probabilmente anche su Xbox Series X) sarebbero costretti a scaricare oltre 100 GB di dati per avviare il gioco sulla propria console.

Al momento in ogni caso non è chiaro se le copie in questione siano effettivamente versioni retail oppure no e dunque non siamo in grado di confermare o meno il report emerso in queste ore, restiamo in attesa di saperne di più.