Call of Duty Modern Warfare 2: quante sono e quanto durano le missioni della campagna

Call of Duty Modern Warfare 2, il sequel diretto di Call of Duty Modern Warfare pubblicato nel 2019, si appresta a fare il proprio debutto sul mercato proponendo al lancio diverse modalità di gioco, tra le quali spiccano la campagna single player e tutte le opzioni dedicate al multigiocatore.

La campagna per giocatore singolo promette di essere avvincente e corposa, è vedrà il ritorno in scena di alcune figure amatissime dalla community (a proposito, scoprite quali sono i personaggi della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2). I membri della Task Force 141, protagonisti degli eventi narrati nel gioco, scenderanno in battaglia attraverso una serie di ben 17 missioni. Andiamo quindi a vedere la lista completa di quest’ultime, con il relativo tempo di completamento richiesto.

Prima di proseguire, vi ricordiamo che il prossimo paragrafo contiene spoiler sulla storia principale del gioco: se non volete rischiare di rovinarvi l’esperienza, vi consigliamo di non procedere con la lettura.

Missioni di Call of Duty Modern Warfare 2

Attacco - tempo di completamento: circa 5 minuti

- tempo di completamento: circa 5 minuti Catturare o Uccidere - tempo di completamento: circa 15-20 minuti

- tempo di completamento: circa 15-20 minuti Lavoro Sporco - tempo di completamento: circa 5-10 minuti

- tempo di completamento: circa 5-10 minuti Spionaggio - tempo di completamento: circa 5 minuti

- tempo di completamento: circa 5 minuti Linea di Confine - tempo di completamento: circa 10-15 minuti

- tempo di completamento: circa 10-15 minuti Custodia del Cartello - tempo di completamento: circa 10-20 minuti

- tempo di completamento: circa 10-20 minuti Supporto Aereo Ravvicinato - tempo di completamento: circa 15-20 minuti

- tempo di completamento: circa 15-20 minuti Hardpoint - tempo di completamento: circa 5-10 minuti

- tempo di completamento: circa 5-10 minuti Ricognizione Armata - tempo di completamento: circa 35-50 minuti

- tempo di completamento: circa 35-50 minuti Violenza e Tempismo - tempo di completamento: circa 15-25 minuti

- tempo di completamento: circa 15-25 minuti El Sin Nombre - tempo di completamento: circa 25-40 minuti

- tempo di completamento: circa 25-40 minuti Acque Torbide - tempo di completamento: circa 15-20 minuti

- tempo di completamento: circa 15-20 minuti Solo - tempo di completamento: circa 30-45 minuti

- tempo di completamento: circa 30-45 minuti Evasione - tempo di completamento: circa 25-40 minuti

- tempo di completamento: circa 25-40 minuti Hindsight - tempo di completamento: circa 5 minuti

- tempo di completamento: circa 5 minuti Squadra Ghost - tempo di completamento: circa 20-30 minuti

- tempo di completamento: circa 20-30 minuti Conto alla Rovescia - tempo di completamento: circa 20-30 minuti

