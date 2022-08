Call of Duty Modern Warfare 2: tutte le edizioni PC, PlayStation e Xbox

Non manca ormai molto al lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, come ci ricorda con sempre maggiore insistenza la macchina promozionale di Activision Blizzard. In attesa dell'arrivo sul mercato del kolossal sparatutto, vi proponiamo l'elenco completo con tutte le edizioni per PC, PlayStation e Xbox.

Il nuovo capitolo della saga sparatutto di CoD sviluppato da Infinity Ward (con il contributo attivo di tante altre software house interne ad Activision) è già disponibile in preordine su tutte le maggiori piattaforme di distribuzione, ivi comprese Battle.net e Steam su PC. La commercializzazione di Call of Duty Modern Warfare 2 è prevista per il 28 ottobre e, come da tradizione per la serie, avverrà in più edizioni fisiche e digitali. Passiamo allora in rassegna tutte le versioni di CoD Modern Warfare 2 che approderanno sul mercato a fine ottobre:

Bundle Cross-Gen per console

Il Bundle Cross-Gen di Modern Warfare 2 offre l'accesso a entrambe le versioni delle edizioni console: l'acquisto della versione PlayStation dà accesso all'edizione Standard su PS4 e alla corrispondente versione ottimizzata su PlayStation 5, mentre la versione Xbox sblocca sia l'edizione Xbox One che la versione Xbox Series X/S. Entrambi i Bundle vengono proposti al prezzo consigliato di 79,99 euro.

Vault Edition per console e PC

L'edizione più prestigiosa di CoD Modern Warfare 2: la Vault Edition include il gioco base, il Bundle Cross-Gen su console, il Pacchetto Operatore Red Team 141, 4 Operatori (Ghost, Soap, Farah e Price), FJX Cinder (la prima arma Cassaforte), il Battle Pass della Stagione 1 con 50 Salti di livello e il Ghost Legacy Pack (12 Skin Operatore e 10 Blueprint per Fucile d'Assalto riscattabili al momento del preordine in Call of Duty Modern Warfare 2019 e Call of Duty: Warzone). La Vault Edition viene proposta a 109,99 euro su PlayStation e Xbox e a 99,99 euro su Battle.net e Steam.

Edizioni fisiche

I giocatori che desiderano acquistare Call of Duty Modern Warfare 2 in formato fisico possono optare per il Cross-Gen Bundle su console Xbox, per la versione last-gen su PlayStation 4 e l'edizione nextgen su PlayStation 5. Preordini aperti su Amazon ai seguenti link:

Bonus Preordine

Chi effettua la prenotazione di CoD Modern Warfare 2 su PC, Xbox o PlayStation potrà accedere con due giorni di anticipo alla Beta Aperta dell'esperienza multiplayer.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su storia, gameplay e contenuti di CoD Modern Warfare 2.