Call of Duty Modern Warfare 2 esce anche su PS4 e PS5 o solo su Xbox e PC?

Manca ormai poco all'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2, prevista per il 28 ottobre 2022. Lo sparatutto di Infinity Ward è quindi pronto ad ospitare i giocatori che si uniranno agli operatori della Task Force 141: il gioco uscirà anche su PlayStation?

La risposta è affermativa: Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Alcuni dubbi erano sorti in relazione alla corrente trattativa per l'acquisizione di Activison-Blizzard da parte di Microsoft; tuttavia, considerando non solo Modern Warfare 2 ma anche i giochi che usciranno dopo, sembra che Call of Duty non sarà esclusiva Xbox in virtù delle perdite che la casa di Redmond dovrebbe affrontare.

I giocatori PlayStation e fan della prolifica saga sparatutto possono quindi dormire sonni tranquilli, considerando che, almeno per ora, non ci sono piani per escludere Call of Duty da altre piattaforme. Vale la pena aggiungere, inoltre, che per Call of Duty Modern Warfare 2 l'accesso anticipato arriverà prima proprio su PlayStation il 16 e 17 settembre.

Recentemente ci sono stati diversi annunci riguardanti il gioco in uscita a fine anno: ecco le date della beta di Call of Duty Modern Warfare 2, inoltre ecco come giocare in anticipo alla campagna di Modern Warfare 2 prima dell'uscita.