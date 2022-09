Call of Duty Modern Warfare 2: l'evoluzione grafica delle armi da COD MW ad oggi in video

Approfittando dell'inizio della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, lo youtuber Beqa Kodji ha raffrontato in video le animazioni e i modelli poligonali delle armi del nuovo capitolo dell'iconica serie sparatutto di Activision con il relativo arsenale del primo capitolo reboot di Modern Warfare del 2019.

L'analisi del creatore di contenuti ci permette di apprezzare i grandi passi in avanti compiuti da Infinity Ward nello sviluppo di quello che, per stessa ammissione di Activision sul palco del COD Next, sarà il motore grafico unificato dei futuri Call of Duty.

Oltre agli shader più evoluti e alle texture più dettagliate, il raffronto tra le armi di Modern Warfare del 2019 e COD MW2 denota anche le migliorie apportate dalle sussidiarie di Activision nella ricostruzione delle singole animazioni deputate a gestire i movimenti e le azioni da compiere dal nostro alter-ego nell'utilizzo delle armi in un contesto multiplayer (ma non solo).

Dalla 'semplice' animazione di mira alle più complesse operazioni da compiere per ricaricare ciascun fucile o pistola (e nel frattempo controllare se c'è ancora un colpo in canna), si possono intuire i tanti interventi compiuti dagli sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare 2 per restituire a schermo un'esperienza sparatutto ancora più viscerale, immersiva e realistica.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale con tutti gli annunci su COD Modern Warfare 2, Warzone 2.0 e Warzone Mobile avvenuti durante l'evento Call of Duty Next.