Call of Duty Modern Warfare 2: l'evoluzione della Guerra Moderna di Infinity Ward

Infinity Ward ha tolto i veli a Call of Duty Modern Warfare 2, lo sparatutto più ambizioso di sempre della software house, in arrivo il prossimo ottobre. Ma cosa possiamo aspettarci da questo nuovo gioco della serie Activision?

Come potete leggere anche nell'esaustivo articolo su Call of Duty Modern Warfare 2 scritto dal nostro Alessandro Bruni, il quale ha assistito ad una presentazione del titolo, al momento i dettagli diffusi dal team di sviluppo non sono moltissimi e riguardano solo alcuni degli aspetti della produzione. Sappiamo infatti che Infinity Ward ha posto grande cura nella realizzazione delle animazioni, nella riproduzione dei suoni delle armi e nell'uso di tecnologie avanzate per dare al gioco un aspetto grafico più realistico che mai. A tal proposito, gli sviluppatori sembrano aver implementato un nuovo sistema di illuminazione e un'attenzione mai vista prima per gli specchi d'acqua, i quali avranno un ruolo di una certa importanza nell'economia di gioco.

