Call Of Duty Modern Warfare 2, i fan ironizzano sul design di Ghost: 'Sembra un pollice!'

Nonostante i diversi problemi che affliggono Call Of Duty Modern Warfare 2, il titolo targato Activision continua ad essere oggetto di grande interesse sui social. Negli ultimi giorni, ad esempio, la community ha ironizzato sul nuovo design di Ghost.

Nel post Reddit pubblicato da Goldenkoiifish, diversi utenti hanno espresso un parere negativo sul nuovo look di Simon Riley, giudicato tanto buffo da essere paragonato a un pollice. Stando all'opinione generale, l'assenza di una copertura della maschera per il mento conferisce una forma stranissima al volto di Ghost che, unito alla sua espressione, lo fa sembrare stanco e spaesato in molteplici inquadrature.

Eppure sembra che sarà proprio Ghost il protagonista della nuova espansione singleplayer di COD Modern Warfare 2 prevista per il 2023. I rumor a riguardo sono stati lanciati dal noto insider videoludico Tom Henderson, secondo cui gli sviluppatori avrebbero in piano di approfondire la storia del personaggio tramite un DLC dalla forte componente narrativa che sarà poi seguito, a sua volta, da un nuovo titolo spinoff.

Nel frattempo, continua a tenere banco la questione relativa all'esclusività dell'intero franchise di Call Of Duty. Un report di Bloomberg rivela che Microsoft avrebbe offerto a Sony la possibilità di includere il titolo all'interno del catalogo PlayStation Plus, con il colosso giapponese che non si è ancora espresso.