Call of Duty Modern Warfare 2 è in fase Alpha? 11 team al lavoro, secondo Henderson

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft non sembra aver sconvolto i piani a breve termine della serie Call of Duty, per la quale sarebbero già in sviluppo tre giochi, tutti confermati anche sulle console di casa PlayStation.

Il primo a vedere la luce, secondo rumor sempre più insistenti, parrebbe essere Call of Duty Modern Warfare 2 di Infinity Ward, seguito diretto del gioco del 2019, uno dei capitoli più apprezzati della storia recente. Stando a quanto rivelato da Tom Henderson, insider molto vicino al mondo degli sparatutto, il gioco sarebbe già entrato in fase Alpha, con i lavori che starebbero procedendo lisci come l'olio. "Modern Warfare 2 appare in ottima forma in questo stadio dello sviluppo", ha aggiunto nel suo ultimo video Henderson, il quale afferma di aver visto il gioco in movimento.

Anche la volontà di Microsoft di liberare alcuni dei numerosi team impegnati su Call of Duty (per permettere loro di dedicarsi ad altro) non sembra essersi ancora concretizzata, dal momento che sempre secondo l'insider ci sarebbero ben 11 studi si sviluppo impegnati su Call of Duty Modern Warfare 2.

Tutto sembra procedere a gonfie vele per l'episodio che avrà il duro compito di lenire la delusione provocata dai risultati al di sotto delle aspettative di Call of Duty Vanguard. Le vendite insoddisfacenti dell'ultimo episodio, secondo Henderson, avrebbero convinto Activision ad anticipare di qualche settimana il futuro lancio di Modern Warfare 2, che sarebbe previsto internamente nel mese di ottobre 2022.