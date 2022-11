Call of Duty Modern Warfare 2: i giocatori richiedono dei buff ad alcuni Perk

Call of Duty Modern Warfare 2 è arrivato sui lidi delle principali piattaforme di gioco ormai da diverse settimane. L'ultima produzione creata da Infinity Ward e pubblicata da Activision è sempre in costante aggiornamento, raccogliendo i feedback degli utenti insoddisfatti di alcune meccaniche o problematiche in senso lato, come avvenuto da poco.

Negli ultimi giorni, infatti, oltre alle parole di Tom Henderson sul presunto weekend gratuito di Call of Duty Modern Warfare 2, sono apparse in rete alcune segnalazioni di utenti che richiedono dei buff ad alcuni Perk presenti in gioco i quali - sempre a detta dei giocatori - mostrerebbero il fianco a fronte di un sistema di Perk "orribile". Ma partiamo con ordine: ad essere finiti sotto il mirino dei giocatori sono i perk denominati "Battle Hardened" e "Strong Arm", che avrebbero bisogno di miglioramenti non di poco conto per una fetta d'utenza. Ciò deriva, al di là dell'importanza del sistema in oggetto nell'economia generale del gameplay di Call of Duty Modern Warfare 2, dal cambiamento apportato alla suddetta meccanica.

I ragazzi di Infinity Ward, con il lancio di Modern Warfare 2, hanno radicalmente modificato l'idea di Perk, andando ad introdurre un sistema di pacchetti di Perk. Così facendo, il giocatore ha la possibilità di poterne inserire ben quattro nel proprio equipaggiamento, due dei quali possono essere ottenuti nel bel mezzo degli scontri online. Le modifiche apportate ai Perk non sono di poco conto, anche se non sono state affatto accettate dagli utenti. C'è chi, nelle diatribe spesso associate a questo genere di modifiche, ritiene che il pacchetto di Perk sia un ottimo modo per modificare l'esperienza complessiva di gioco.

Tuttavia, nelle discussioni che emergono online in merito alla faccenda, numerosi utenti hanno palesato il proprio disprezzo circa questi cambiamenti e alla mancanza di un buon bilanciamento di alcuni di essi, come i sopracitati "Battle Hardened" e "Strong Arm". "Ricordo di aver giocato alla beta e di aver detto 'wow, i flash sono davvero forti! Dovrò sicuramente usare Battle Hardened'. Avevo ragione. I flasg sono davvero forti... Battle Hardened non lo è. Davvero, davvero, DAVVERO non lo è. Sembra che BH -Battle Hardened - tolga forse 0.1 o 0.2 secondi alla durata dello stordimento con la flash. BH dovrebbe essere come la Tac-Mask di Black Ops 1 dove riduce questi effetti di parecchio. Spero che vedremo qualche modifica ai Perk nel tempo, magari BH sarà utile un giorno". Sono queste le dichiarazioni dell'utente KevlarZach espresse in un thread su Reddit e che continuano riportando quanto segue.

"Ho l'impressione che molti Per di livello uno siano inutili". Le parole del giocatore lasciano poco spazio di manovra e fanno da cassa di risonanza a diverse critiche emerse online nei giorni e settimane che hanno accompagnato il day one di Call of Duty Modern Warfare 2. Rimandandovi alla sezione dedicata ai commenti per farci sapere se la pensate come l'utente KevlarZach, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come sbloccare il fucile chimera in Call of Duty Modern Warfare 2.