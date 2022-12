Call Of Duty Modern Warfare 2, la community contro gli sviluppatori: 'Vergognatevi!'

Nonostante il grandissimo successo commerciale di Call Of Duty: Modern Warfare 2, i giocatori continuano a manifestare in rete un grande malcontento a causa dei problemi persistenti dell'FPS sviluppato da Infinity Ward.

Nel post Reddit pubblicato dall'utente brando347, ad esempio, diversi utenti lamentano la presenza di frequenti episodi di crash improvvisi, o in alcuni casi di problematiche legate all'audio del gioco. Le critiche sono state poi rivolte anche all'interfaccia di gioco, giudicata come incompleta e priva di informazioni importanti, e ai punti di spawn.

In linea generale, i giocatori sono portati a pensare che Modern Warfare 2 non rispetti gli standard qualitativi a cui la community è stata abituata, e molti temono che questo possa diventare un elemento ricorrente per il futuro del franchise, che continua ad avere successo nonostante il malcontento diffuso.

Ad ogni modo, i giocatori di Call Of Duty possono aspettarsi un 2023 ricco di nuovi contenuti. Stando a quanto rivelato dal noto insider Tom Henderson, gli sviluppatori sarebbero già al lavoro su una nuova espansione singleplayer di COD Modern Warfare 2 che, sembra, si focalizzerà sul personaggio del tenente Simon Riley, aka 'Ghost'.

In chiusura, vi ricordiamo che Call Of Duty: Modern Warfare 2 è uno sparatutto disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e PC.