Call of Duty Modern Warfare 2, giocatori vittime di crash: Infinity Ward già in azione

Call of Duty Modern Warfare II è disponibile in forma completa su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S ed Xbox One, con i giocatori che possono ora godersi l'ultima produzione targata Infinity Ward sia in single player che attraverso le varie opzioni multiplayer incluse al day one.

La partenza non sembra però essere andata liscia come l'olio, almeno per alcuni utenti: si sono infatti moltiplicate le segnalazioni di crash ripetuti giocando in party online, rendendo quindi molto difficile riuscire a giocare correttamente in rete. Infinity Ward è già al corrente della situazione e, tramite Twiter, conferma di essere già al lavoro per trovare una soluzione. "Siamo consapevoli che alcuni giocatori stanno sperimentando crash una volta entrati in party. Restate sintonizzati nel frattempo che indaghiamo sul problema", si sono limitati a dire gli sviluppatori.

La gravità del problema tecnico non sembra di enorme portata dato che dovrebbe aver colpito soltanto un tot di utenti, in ogni caso resta un fastidio da eliminare il più velocemente possibile, pertanto non sono da escludere aggiornamenti da parte di Infinity Ward già a stretto giro. Per restare in tema, non perdetevi intanto la guida alle modalità multiplayer co-op di COD Modern Warfare 2.

Sono stati inoltre confermati i contenuti esclusivi PlayStation di COD Modern Warfare 2, tra bundle gratis ed XP doppi.