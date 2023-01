Call of Duty Modern Warfare 2: Gioco delle armi e Scontro arriveranno con la Stagione 2?

C'è grande attesa per il reveal dei contenuti in arrivo con la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e, in attesa che gli sviluppatori facciano la prima mossa, i dataminer potrebbero aver svelato in anticipo le modalità di prossima uscita.

Stando agli utenti che hanno analizzato il codice degli ultimi aggiornamenti di Call of Duty Modern Warfare 2, gli sviluppatori avrebbero nascosto alcuni riferimenti a due modalità parecchio apprezzate dal pubblico. Ci stiamo riferendo a Gioco delle armi e a Scontro, la cui presenza potrebbe suggerirne l'imminente arrivo.

Per chi non lo sapesse, Gioco delle armi è una particolare modalità in cui i giocatori non possono scegliere l'arma da usare e ad ogni eliminazione viene automaticamente cambiata la bocca da fuoco impugnata: dopo aver raggiunto un determinato numero di uccisioni, i giocatori devono far fuori un avversario col coltello per giungere alla vittoria. La modalità Scontro è invece una novità del primo Modern Warfare e consiste in battaglie 2 contro 2 in arene molto piccole. Proprio per questo motivo, c'è chi dubita che Scontro possa arrivare così presto, visto che il lancio di un contenuto simile richiede anche svariate arene create appositamente.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che non si tratta dell'unico leak dedicato al prossimo aggiornamento dello sparatutto, visto che qualche anticipazione è arrivata anche sulla mappa in stile Rebirth Island in arrivo per Call of Duty Warzone 2.0 con la Stagione 2.

Avete già visto il clone gratis di COD Modern Warfare 2 che sta spopolando su iPhone e Android?