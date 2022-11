Call of Duty Modern Warfare 2 gratis a dicembre? Free Weekend in arrivo, per Tom Henderson

Mentre in rete si continua a discutere dei 10 anni di COD offerti da Microsoft a Sony una volta finalizzata l'acquisizione di Activision, il noto insider Tom Henderson ci informa del possibile arrivo a dicembre di un Free Weekend che interesserà Call of Duty Modern Warfare 2.

Le immancabili 'gole profonde' di Henderson e della redazione di Insider-Gaming riferiscono appunto che Activision sarebbe intenzionata a proporre, nel mese di dicembre, un fine settimana di accesso gratuito a tutti i contenuti multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.

Le fonti anonime di Tom Henderson ritengono che il Free Weekend in questione si terrà su PC, PlayStation e Xbox in coincidenza dell'aggiornamento di metà Stagione 1 di COD Modern Warfare 2. L'update in questione dovrebbe avvenire il 14 dicembre, mentre il fine settimana di fruizione gratuita delle modalità multigiocatore del kolossal sparatutto di Infinity Ward sarebbe previsto tra il 15 e il 19 dicembre.

In attesa di un chiarimento da parte di Activision, cogliamo l'occasione per riproporvi il nostro approfondimento con la guida sulle migliori impostazioni di COD Modern Warfare 2 per il multiplayer su console, tanto sul fronte dei preset grafici quanto sui parametri da impostare per massimizzare le opportunità di vittoria nelle arene multiplayer dell'FPS di Infinity Ward.