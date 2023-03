Call of Duty Modern Warfare 2 gratis: siete pronti al Multiplayer Free Access?

Quale modo migliore per celebrare il lancio della Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 se non con un bel Multiplayer Free Access? Activision offre a tutti gli appassionati di sparatutto l'opportunità di accedere gratis all'esperienza multigiocatore di COD per un periodo di tempo limitato.

Il Multiplayer Free Access di Call of Duty Modern Warfare 2 darà accesso alla playlist principale del comparto multigiocatore del kolossal FPS di Infinity Ward e Raven Software, oltre alla nuova mappa Himmelmatt Expo e al primo Raid delle Operazioni Speciali.

A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, tutti coloro che parteciperanno in multiplayer alle giornate di gioco gratuito di COD Modern Warfare 2 avranno modo di immergersi nelle battaglie di sei mappe e delle principali modalità in rete, senza alcuna limitazione nel numero di partite da poter disputare, nella coda di accesso o negli equipaggiamenti da sbloccare nella progresione delle attività stagionali.

Il Multiplayer Free Access di Call of Duty Modern Warfare 2 durerà cinque giorni: la prova gratuita con il comparto multigiocatore dell'FPS di Activision inizierà giovedì 16 marzo e si concluderà all'inizio della prossima settimana, lunedì 20 marzo. Sarà possibile accedere gratuitamente ai server di COD Modern Warfare 2 a partire dalle ore 18:00 italiane del 16 marzo, con la chiusura del Multiplayer Free Access prevista sempre per il 20 marzo sempre alle ore 18:00 del fuso orario italiano.