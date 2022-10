Call of Duty Modern Warfare 2: guida a tutte le Killstreak e Scorestreak

Per la prima volta nella serie, Call of Duty Modern Warfare 2 permette ai giocatori di utilizzare sia le killstreak che le scorestreak. Scopriamo tutte quelle che si possono attivare, i loro requisiti e gli effetti in gioco.

4 uccisioni o 500 punti

UAV: mezzo da ricognizione UAV che rivela le posizioni nemiche sulla mini-mappa

mezzo da ricognizione UAV che rivela le posizioni nemiche sulla mini-mappa Drone Bomba: un drone controllato a distanza equipaggiato con una carica di esplosivo C4

5 uccisioni o 625 punti

UAV di Disturbo: un drone che disturba la mini-mappa di tutti i nemici. Ha una portata limitata nelle mappe più grandi

un drone che disturba la mini-mappa di tutti i nemici. Ha una portata limitata nelle mappe più grandi Mina a Grappolo: lanci un ordigno che dissemina un gran numero di mine più piccole nell'area circostante

lanci un ordigno che dissemina un gran numero di mine più piccole nell'area circostante Approvvigionamenti: lascia cadere una cassa contenente una serie di uccisioni casuale

6 uccisioni o 750 punti

Bombardamento di Precisione: richiedi due jet per un bombardamento di precisione lungo il miglior percorso disponibile

richiedi due jet per un bombardamento di precisione lungo il miglior percorso disponibile Missile Cruise: controlli un missile Cruise a lungo raggio dotato di turbo

controlli un missile Cruise a lungo raggio dotato di turbo Attacco con Mortaio: ordini di colpire una posizione specifica con vari attacchi di mortaio in successione

7 uccisioni o 875 punti

Torretta Robot: torretta automatica che rileva i nemici vicini e spara colpi incendiari

torretta automatica che rileva i nemici vicini e spara colpi incendiari Esplosivi Aerei Strategici (SAE): richiedi tre caccia che rilasciano esplosivi sui bersagli selezionati

8 uccisioni o 1.000 punti

Jet VTOL: sgancia un paio di bombe di precisione prima di fare il giro e proteggere un luogo selezionato dal giocatore

sgancia un paio di bombe di precisione prima di fare il giro e proteggere un luogo selezionato dal giocatore Elicottero di Supporto: un elicottero di scorta che sorvola la tua posizione e segnala i nemici nelle vicinanze prima di ingaggiarli

un elicottero di scorta che sorvola la tua posizione e segnala i nemici nelle vicinanze prima di ingaggiarli Wheelson-HS: veicolo anfibio senza pilota controllato a distanza e in grado di attaccare autonomamente

10 uccisioni o 1.250 punti

Bombardiere Stealth: richiedi un bombardiere che sgancia esplosivi lungo una linea retta

richiedi un bombardiere che sgancia esplosivi lungo una linea retta Elicottero d'Assalto: controlli un elicottero d'assalto dotato di torretta e missili aria-terra

controlli un elicottero d'assalto dotato di torretta e missili aria-terra Lancio Aereo d'Emergenza: richiedi tre approvvigionamenti con serie di uccisioni causali presso la tua posizione

12 uccisioni o 1.500 punti

Cannoniera: una cannoniera d'assalto pesante con missili a ricerca laser oltre ai cannoni standard da 40 e 25 mm

una cannoniera d'assalto pesante con missili a ricerca laser oltre ai cannoni standard da 40 e 25 mm UAV Avanzato: un UAV orbitale impossibile da puntare che rivela la direzione dei nemici sulla mini-mappa in tempo reale

15 uccisioni o 1.875 punti

Juggernaut: attrezzatura d'assalto Juggernaut consegnata tramite approvvigionamento. La minigun si stacca quando il Juggernaut viene sconfitto

