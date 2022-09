Call of Duty Modern Warfare 2: guida al miglior loadout per M4

La Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 sta permettendo di testare con mano il multiplayer del nuovo FPS atteso per il 28 ottobre 2022 su PC e sulle console della famiglia PlayStation e Xbox. Fra le prime armi messe a disposizione dell’utenza troviamo l’M4, che con i giusti accorgimenti può rivelarsi un buon fucile. Ecco come sfruttarlo al meglio.

COD Modern Warfare 2 accessori per M4

Volata: FORGE-TAC Castle Comp

Canna: Tempus Hightower 20" Barrel

Caricatore: 45-Round Mag

Impugnatura: Phantom Grip

Considerando il numero limitato di accessori presenti nella versione di prova, questi optional risultano essere fra i più ndicati per l’M4 ed efficaci nella maggior parte delle situazioni. Per quanto riguarda invece l’equipaggiamento col quale accompagnare l’arma in questione, ecco un loadout che ci sentiamo di consigliarvi.

COD Modern Warfare 2 build M4

Arma primaria: M4

Arma secondaria: X12

Equipaggiamento tattico: flashbang

Equipaggiamento letale: granata a frammentazione

Abilità base: Di corsa ed Esperto navigato

Abilità bonus: Mani veloci

Abilità finale: Fantasma

Potenziamento da campo: Silenzio di tomba

A proposito di armi versatili, volete sapere come sbloccare l’MP5 nella Beta di COD Modern Warfare 2? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come si ottiene il Cronen Mini Red nella Beta di COD Modern Warfare 2, uno dei mirini di puntamento più apprezzati dalla community.