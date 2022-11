Call of Duty Modern Warfare 2: guida ai migliori fucili di precisione

Con un totale di cinque diversi fucili di precisione fra cui scegliere, i giocatori di COD Modern Warfare 2 intenzionati a vestire i panni da cecchino potrebbero essere indecisi riguardo all’arma da utilizzare. Per aiutarvi nel caso in cui foste uno di loro, ecco quali sono le migliori bocche da fuoco che compongono la categoria in questione.

MCPR-300

Nonostante sia particolarmente facile da ottenere, i colpi sparati da questo fucile vantano una potenza straordinaria e risultano efficaci a prescindere dal punto del corpo che colpiscono. Per sfruttare al meglio il potenziale di quest’arma vi consigliamo di montare accessori che puntino sulla portata, sulla velocità dei proiettili, sul controllo del rinculo e sulla maneggevolezza complessiva.

SP-X 80

Decisamente più leggero e versatile rispetto al precedente, questo fucile di precisione si adatta a stili di gioco frenetici e distanti dal rimanere appostati. Inoltre, se equipaggiata coi giusti accessori, quest’arma può risultare efficace tanto negli scontri a distanza quanto sul medio raggio, il che la rende un’opzione valida in molte occasioni.

