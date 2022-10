Call of Duty Modern Warfare 2: guida alle modalità multiplayer co-op

Il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 mette a disposizione degli utenti tre diverse modalità pensate per giocare in compagnia di amici: l’immancabile multiplayer online, quello in locale e le cosiddette missioni Special Ops affrontabili sia connettendosi alla rete che condividendo lo stesso divano.

A proposito di queste particolari attività di coppia che rappresentano una fra le novità del multiplayer di COD Modern Warfare 2, vi ricordiamo che sono disponibili al lancio in tre diverse varianti. Ecco in cosa consiste, nello specifico, ognuna di queste missioni.

Low Profile : vi viene chiesto di infiltrarvi in una città nel cuore della notte per trovare informazioni e prove lasciate da Al Qatala. In questo caso, la discrezione è la chiave per il successo.

: vi viene chiesto di infiltrarvi in una città nel cuore della notte per trovare informazioni e prove lasciate da Al Qatala. In questo caso, la discrezione è la chiave per il successo. Denied Area : il vostro compito è quello di aiutare i rinforzi a entrare ad Al Mazrah, usando un veicolo col quale distruggere alcune torri. Si tratta a tutti gli effetti di una toccata e fuga.

: il vostro compito è quello di aiutare i rinforzi a entrare ad Al Mazrah, usando un veicolo col quale distruggere alcune torri. Si tratta a tutti gli effetti di una toccata e fuga. Defender Mt Zaya: lo scopo di questa missione è proteggere l'osservatorio da orde di nemici che cercano di farlo esplodere. Tra un'ondata e l'altra gli operatori possono spendere denaro per ottenere equipaggiamento e potenziamenti.

Infine, oltre a queste missioni speciali e alle classiche modalità già viste in ogni iterazione della serie (Deathmatch a squadre, Dominio, Controllo, Cerca e Distruggi, eccetera), il team di Infinity Ward ha già confermato che nel corso del 2023 il gioco accoglierà anche i Raid: delle esperienze 3v3 che si concentreranno in particolar modo sulla comunicazione e il gioco di squadra.

Nel caso voleste approfondire anche i contenuti pensati per il giocatore singolo vi invitiamo a non perdere la nostra recensione della campagna di COD Modern Warfare 2 che, al netto degli alti e bassi a livello narrativo, si è rivelata molto convincente dal punto di vista ludico.