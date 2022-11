Call of Duty Modern Warfare 2: guida a tutti i Potenziamenti da Campo

Anche in Call of Duty Modern Warfare 2 tornano i Potenziamenti da Campo, abilità attive che si ricaricano nel corso della partita e consentono di utilizzare un gadget tecnologico che fornisce un vantaggio sul campo. Scopriamo insieme quali sono i potenziamenti presenti nel gioco e il loro effetto.

Ricarica Rapida

Telecamera Tattica: Telecamera controllabile a distanza che marca i nemici. Premi i dorsali per lanciarla e premi di nuovo per connetterti. Quando non viene controllata, la telecamera monitora la zona e avverte i giocatori della presenza di nemici vicini con un suono

DDOS (si sblocca al livello 38): Attiva un dispositivo che mette fuori uso i sistemi elettronici e disturba i sensori nell'area circostante per breve tempo

Riparo balistico trasportabile ad apertura rapida Sistema Trophy: Posiziona un sistema di difesa autonomo che può distruggere fino a tre pezzi d'equipaggiamento e proiettili nelle vicinanze. Per i bersagli più grandi potrebbero essere necessari più colpi

Ricarica Media

Cassa di Munizioni: Fornisce una cassa di munizioni ed equipaggiamento tattico/letale per il giocatore e i suoi compagni di squadra

Richiami una cassa di equipaggiamento per la squadra con utilizzi limitati. Ogni giocatore può usarla solo ed esclusivamente una volta

Contrassegna una posizione come tuo prossimo rientro in campo

Ricarica Lenta

Drone da Ricognizione: Lancia un drone controllato a distanza che marca manualmente o automaticamente i nemici nel suo raggio d'azione

Richiami una serie di droni che sganciano una cortina fumogena nell'area bersaglio

Mina con innesco a pressione che, una volta attivata, emette un'onda sonora continua che disturba la visione dei nemici e rallenta i movimenti Colpi Anticarro: Fornisce munizioni che applicano danni aggiuntivi ai bersagli corazzati come veicoli, equipaggiamento, corazze personali e bersagli al riparo

Nelle fasi iniziali della vostra avventura nelle modalità multigiocatore online di Call of Duty Modern Warfare 2 potrete utilizzare solo uno di questi Potenziamenti da Campo, a patto che lo abbiate sbloccato (l'unica eccezione è rappresentata dalle classi predefinite, alcune delle quali includono potenziamenti avanzati). Sappiate però che al raggiungimento del Grado 45 sarà possibile per voi equipaggiare due diversi Potenziamenti da Campo contemporaneamente, così da sfruttarne al contempo i vantaggi e magari approfittare di gadget con tempi di ricarica diversi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche una lunga guida dedicata ai perk di Call of Duty Modern Warfare 2 con tutti i dettagli sulle nuove specialità dello sparatutto firmato Infinity Ward. Nel caso in cui ve la foste persa, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla guida su come disinstallare la campagna e la coop di Call of Duty Modern Warfare 2 su PC e console Sony/Microsoft, perfetta per liberare spazio in vista dell'ormai imminente debutto di Call of Duty Warzone 2.0, fissato al prossimo 16 novembre 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.