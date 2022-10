Call of Duty Modern Warfare 2: guida alle risposte corrette della missione El Sin Nombre

State giocando la campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2 grazie all'Accesso Anticipato e non riuscite a superare 'quella' particolare fase della missione El Sin Nombre? Non preoccupatevi, poiché in questa guida troverete tutte le informazioni utili per proseguire nella trama dello sparatutto in soggettiva.

In una delle missioni della storia di Call of Duty Modern Warfare 2, infatti, Soap e Ghost vengono spediti in Messico con l'obiettivo di infiltrarsi tra le fila del cartello e catturare El Sin Nombre, ovvero il narcotrafficante che non ha un nome. Nel corso dell'operazione militare, il protagonista viene catturato ed interrogato da Las Almas: la donna fa a Soap una lunga serie di domande e il giocatore deve scegliere la risposta giusta per ciascuna di esse, altrimenti non sarà possibile proseguire. Il trucco per sopravvivere all'interrogatorio è quello di utilizzare la croce direzionale per selezionare sempre e solo la risposta che rispecchia la verità, poiché non serve mentire alla donna.

Ecco di seguito l'elenco completo delle risposte che bisogna dare a Las Almas durante l'interrogatorio:

Forze Speciali Messicane Compagnie Militari Private americane, Shadow Company Phillip Graves Missili

Ovviamente non vi rovineremo la sorpresa e lasceremo a voi il piacere di scoprire quali saranno gli eventi immediatamente successivi al termine dell'interrogatorio, ma sappiate che dopo aver dato l'ultima risposta al vostro aguzzino riceverete una ricompensa e potrete proseguire nella campagna.

Vi ricordiamo che nel corso della missione El Sin Nombre è possibile imbattersi anche in una delle tre casseforti che si possono trovare nel corso della storia. A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida con i codici di ogni cassaforte della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2. Sappiate inoltre che sulle nostre pagine potete trovare tutte le ricompense gratis per il completamento della campagna di COD Modern Warfare 2.