Call of Duty Modern Warfare 2 guida: come sbloccare tutte le armi

Le novità relative al sistema di progressione introdotte in Call of Duty Modern Warfare 2 hanno cambiato le carte in tavola per quel che riguarda l’ottenimento delle armi, ora sbloccabili semplicemente giocando e guadagnando punti esperienza. A tal proposito, ecco quali sono i requisiti da soddisfare per farle vostre tutte quante.

M4: si sblocca raggiungendo il grado 4

VEL 46: si sblocca raggiungendo il grado 4

Bryson 800: si sblocca raggiungendo il grado 4

Sakin MG38: si sblocca raggiungendo il grado 4

EBR-14: si sblocca raggiungendo il grado 4

MCPR-300: si sblocca raggiungendo il grado 4

PILA: si sblocca raggiungendo il grado 4

P890: si sblocca raggiungendo il grado 4

PDSW 528: si sblocca raggiungendo il grado 5

SP-R 208: si sblocca raggiungendo il grado 7

Expedite 12: si sblocca raggiungendo il grado 9

.50 GS: si sblocca raggiungendo il grado 13

STRELA-P: si sblocca raggiungendo il grado 14

Lachmann-762: si sblocca raggiungendo il grado 16

Coltello da combattimento: si sblocca raggiungendo il grado 17

556 Icarus: si sblocca raggiungendo il grado 18

TAQ-56: si sblocca raggiungendo il grado 19

Kastov 762: si sblocca raggiungendo il grado 23

JOKR: si sblocca raggiungendo il grado 24

RAAL MG: si sblocca raggiungendo il grado 25

Lockwood MK 2: si sblocca raggiungendo il grado 28

X12: si sblocca raggiungendo il grado 31

RPG-7: si sblocca raggiungendo il grado 32

Lockwood 300: si sblocca raggiungendo il grado 36

Riot Shield: si sblocca raggiungendo il grado 37

Fennec 45: si sblocca raggiungendo il grado 38

Basilisk: si sblocca raggiungendo il grado 39

STB 556: si sblocca raggiungendo il grado 41

Signal 50: si sblocca raggiungendo il grado 44

Lachmann 556: si sblocca portando il Lachmann-762 al livello 13

M16: si sblocca portando il 556 Icarus al livello 13

Kastov-74u: si sblocca portando il Kastov 545 al livello 13

Kastov 545: si sblocca portando il Kastov 762 al livello 10

MX9: si sblocca portando l’STB 556 al livello 13

Lachmann Sub: si sblocca portando il Lachmann-556 al livello 12

Vaznev-9k: si sblocca portando il Kastov-74u al livello 15

FSS Hurricane: si sblocca portando il FTAC Recon al livello 16

Minibak: si sblocca portando il Vaznev-9k al livello 14

So-14: si sblocca portando l’EBR-14 al livello 12

TAQ-V: si sblocca portando il TAQ-56 al livello 11

FTAC Recon: si sblocca portando l’M4 al livello 10

Bryson 890: si sblocca portando il Bryson 800 al livello 16

HCR 56: si sblocca portando l’STB 556 al livello 20

RPK: si sblocca portando il Kastov 762 al livello 16

RAPP H: si sblocca portando il Lachmann-556 al livello 16

LM-S: si sblocca portando il Lachmann 762 al livello 17

SA-B 50: si sblocca portando l’SP-R 208 al livello 13

TAQ-M: si sblocca portando il TAQ-56 al livello 20

LA-B 300: si sblocca portando l’SA-B 50 al livello 16

SP-X 80: si sblocca portando il LA-B 330 al livello 17

X13 Auto: si sblocca portando l’X12 al livello 10

