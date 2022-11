Call of Duty Modern Warfare 2: guida alle sfide per le skin delle armi

Come da tradizione della serie, anche in Call of Duty Modern Warfare 2 è possibile ottenere alcune skin per le numerose armi presenti nelle modalità multigiocatore. A differenza dei precedenti capitoli, tuttavia, il sistema per ottenere le mimetiche è cambiato: andiamo quindi a vedere come funziona.

Nel nuovo gioco della serie, ogni arma è collegata a quattro diverse sfide da completare, ciascuna delle quali vi ricompenserà con una skin unica, ottenibile quindi solamente portando a termine quella specifica impresa. Una volta sbloccata, tuttavia, ogni mimetica sarà disponibile per qualunque altra bocca di fuoco presente all’interno del vostro arsenale, e potrà essere equipaggiata attraverso l’hub dell’Armaiolo. In totale potrete dunque ottenere oltre 180 mimetiche per le vostre armi, previo il completamento di altrettanti obiettivi: vediamo nel dettaglio quali tipologie di sfide sono presenti nel gioco:

Tutte le sfide per le mimetiche

Ottieni uccisioni - tutte le categorie di armi

Ottieni uccisioni doppie - fucili d’assalto

Ottieni uccisioni mirando - fucili d’assalto (qualunque mirino è valido)

Ottieni uccisioni alle spalle - fucili d’assalto

Ottieni uccisioni senza mirare - fucili d’assalto

Ottieni uccisioni - mitragliatrici

Ottieni uccisioni mirando - mitragliatrici

Ottieni colpi alla testa - mitragliatrici leggere

Ottieni uccisioni con arma appoggiata - mitragliatrici leggere

Ottieni uccisioni doppie - mitragliatrici leggere

Ottieni uccisioni in posizione abbassata - mitragliatrici leggere

Ottieni uccisioni - fucili a pompa

Ottieni uccisioni senza mirare - fucili a pompa

Ottieni uccisioni a bruciapelo - fucili a pompa

Ottieni uccisioni dopo aver ricaricato - fucili a pompa

Ottieni 50 uccisioni - carabine

Ottieni 30 uccisioni in posizione abbassata - carabine

Ottieni uccisioni con un colpo - fucili da cecchino

Ottieni uccisioni da lontano - fucili da cecchino

Ottieni uccisioni trattenendo il respiro - fucili da cecchino

In aggiunta, esistono alcune sfide extra che diventano disponibili dopo aver completato tutte le altre:

Sblocca tutte le mimetiche di un'arma - sfida maestria

Sblocca tutte le mimetiche di tutte le armi di una stessa categoria - sfida maestria

Sblocca la mimetica Platino per tutte le armi e completa la sfida Poliatomica per l'arma - sfida maestria

Sblocca la mimetica Platino per tutte le armi e completa la sfida Poliatomica per l'arma - sfida maestria
Sblocca la mimetica Poliatomica per tutte le armi - sfida maestria

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione del multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2. Se invece avete già iniziato a giocarci, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida a tutti i potenziamenti da campo di Modern Warfare 2.