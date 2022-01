Dopo Call of Duty Modern Warfare 2, Infinity Ward si dedicherà a una nuova serie

Jason Schreier ha scoperchiato il vaso di Pandora svelando l'esistenza di tre nuovi giochi di Call of Duty in uscita nel 2022 e 2023, ad aggiungere carne al fuoco ci pensa ora l'insider RalphsValve.

Anche Ralph conferma che il prossimo gioco di Infinity Ward sarà Call of Duty Modern Warfare 2, seguito del reboot uscito nel 2019 e accolto positivamente da pubblico e critica. Lo studio però non darà vita ad una trilogia e Modern Warfare sarà l'ultimo gioco della serie reboot, inoltre il team non è interessato ad altre operazioni simili e starebbe già "guardando oltre" per il prossimo futuro.

Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà a fine anno mentre nel 2023 sarà la volta del nuovo Call of Duty di Treyarch e Call of Duty Warzone 2, tutti questi titoli usciranno anche su console PlayStation ma sembra che Modern Warfare 2 sarà l'ultimo a supportare le piattaforme old-gen (PS4 e Xbox One) mentre dal 2023 i giochi di COD usciranno solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di rumor e non ci sono certezze a riguardo, il futuro di Call of Duty è tutto da scrivere, con Microsoft che potrebbe avere in mente altri piani per rivitalizzare il franchise.