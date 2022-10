Call of Duty Modern Warfare 2: Lil Baby, Nicki Minaj e Pete Davidson nel nuovo spot

Dopo aver mostrato i settaggi PC di COD Modern Warfare 2, la macchina promozionale di Activision si rimette in moto in vista del lancio sempre più prossimo del nuovo capitolo di Call of Duty con uno spot che vede per protagonisti, tra gli altri, Nicki Minaj, Lil Baby e Pete Davidson.

Lo spettacolo approntato dal colosso videoludico americano mostra tante stelle contemporanee della musica, del cinema e dello streaming 'fare squadra' insieme a tutti gli appassionati di Call of Duty che attendono con impazienza l'uscita di Modern Warfare 2 e, successivamente, l'apertura dei server di COD Warzone 2.0.

Senza nulla togliere allo spot confezionato da Activision, ad attrarre maggiormente le attenzioni della community è però lo spettacolare trailer di lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, merito delle scene tratte dalla Campagna principale che mostrano in azione i membri della Task Force 141.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo sparatutto di Activision e Infinity Ward sarà disponibile dal 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per il 16 novembre è invece prevista la data d'uscita di Call of Duty Warzone 2.0, l'evoluzione dell'ormai iconica esperienza Battle Royale che darà accesso a una nuova mappa e a funzionalità inedite come le sfide DMZ ispirate a Escape from Tarkov.