Call of Duty Modern Warfare 2: tutte le mappe multiplayer

Per la prima volta nell'intera serie di Call of Duty, gli sviluppatori di Modern Warfare 2 hanno deciso di introdurre al lancio due nuove modalità multiplayer su larga scala, che prevedono scontri tra squadre composte da decine di giocatori e NPC contemporaneamente: si tratta delle modalità chiamate Guerra Terrestre e Invasione.

Per questo motivo, oltre alle classiche mappe in stile Call of Duty, nel nuovo capitolo sono state inserite anche alcune arene di più ampio respiro, in grado di contenere 32 giocatori per ciascuna delle due squadre presente e, nel caso della modalità Guerra Terrestre, anche diversi veicoli, mentre in modalità Invasione è possibile assistere alla presenza anche di soldati controllati dall’intelligenza artificiale - se volete saperne di più in proposito, ecco a voi la lista di tutte le modalità multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.



Andiamo quindi a vedere la lista completa di tutte le diciassette mappe multigiocatore che saranno presenti al lancio del gioco, divise in 12 mappe 6 contro 6 e 5 mappe 32 contro 32.

Mappe 6 contro 6

Fortezza di Al Bagra

Hotel Breenbergh

Canale della Corona

El Asilo

Ambasciata

Farm 18

Mercado Las Almas

Museo

Valico di Frontiera Santa Seña

Taraq

Museo Valderas

Centrale Idroelettrica Zarqwa

Mappe 32 contro 32

Fortezza Al Bagra

Santa Seña

Baia Sariff

Sa’id

Centrale Idroelettrica Zarqwa

A proposito di modalità multigiocatore, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida completa ai perk multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.