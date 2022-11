Call of Duty Modern Warfare 2: ecco quali i sono migliori fucili da battaglia

Il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 mette a disposizione dei giocatori un arsenale di tutto rispetto che comprende numerose pistole, fucili d’assalto, mitragliatrici, fucili di precisione, esplosivi, lanciatori e fucili da battaglia. A proposito di quest’ultima categoria, ecco quali sono le migliori bocche da fuoco di COD MW2.

FTAC Recon

Tra i fucili da battaglia presenti in COD Modern Warfare 2, quella in questione è probabilmente l’arma più potente di tutte, nonché una delle più accessibili per quanto riguarda il metodo utile a sbloccarla. Per ottenerla vi basterà infatti portare l’M4 fino a livello 10, dopodiché potrete gioire dei suoi elevati danni a medio raggio.

SO-14

Quel che rende l’SO-14 la migliore alternativa al FTAC Recon è senz’altro la versatilità a dir poco esemplare, dovuta alla doppia modalità di fuoco automatico/semiautomatico. Grazie a questa particolare caratteristica, infatti, l’arma in questione può cavarsela sia sulle lunghe distanze che in situazioni più consone ai normali fucili d’assalto.

In conclusione, per restare in tema di armi automatiche a fuoco selettivo, vi invitiamo a non perdere la nostra selezione di quelli che risultano essere i migliori fucili d’assalto di COD Modern Warfare 2. Vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come sbloccare tutte le armi di COD Modern Warfare 2, dal citato SO-14 all’ottimo SP-X 80.