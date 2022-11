Call of Duty Modern Warfare 2: le migliori impostazioni per giocare online su console

Call of Duty Modern Warfare 2 è disponibile e, come ogni anno, milioni di giocatori si stanno dando battaglia nelle numerose modalità multigiocatore del titolo. In attesa di un modo per poter controllare le proprie statistiche in Call of Duty Modern Warfare 2, ecco quali sono i migliori settaggi per giocare online su console.

Per risultare competitivi al meglio anche sulle piattaforme PlayStation e Xbox impugnando un controller, infatti, vi torneranno utili alcuni accorgimenti alle impostazioni grafiche e di gameplay del gioco, i quali potrebbero darvi un vantaggio negli scontri a fuoco apparentemente leggero ma potenzialmente decisivo.

Migliori impostazioni controller

Vibrazione controller - disattivata

Effetti grilletto - no

Sensibilità orizzontale levetta - compresa tra 5 e 10 a seconda delle preferenze

Sensibilità verticale levetta - compresa tra 5 e 10 a seconda delle preferenze

Moltiplicatore sensibilità modalità mirino - 0.8

Scatto automatica - scatto automatico

Attivazione posizionamento arma - entra in modalità mirino + premi corpo a corpo

Funzionalità interazione/ricarica - priorità alla ricarica

Mira assistita bersaglio - attiva

Tipologia di mira assistita - predefinito

Tipologia curva di reazione mira - dinamica

Zone morte levette - minimo

Zone morte grilletti - 0.00

Avanzamento automatico - disattivato

Funzionalità scatto/scatto automatico - alterna

Scavalcamento a terra - disattivato

Scavalcamento automatico in aria - disattivato

Scavalcamento automatico a terra - disattivato

Porta sfondata scattando - attivo

Migliori impostazioni grafiche

Streaming texture on-demand - attivo, a meno che non notiate lag o crash del gioco

Sfocatura movimento globale - disattivata

Sfocatura movimento arma - disattivata

Grana cinematografica - 0.0

Profondità di campo - disattivata

FidelityFX CAS - attivo

Intensità FidelityFX CAS - a seconda delle preferenze, consigliato un valore superiore a 50

Ampiezza visuale - a seconda delle preferenze, consigliato un valore compreso tra 95 e 120

Ampiezza visuale in modalità mirino - relativo

