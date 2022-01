Call of Duty Modern Warfare 2: la modalità DMZ sarà Open World con elementi procedurali?

Si continua a parlare di Call of Duty Modern Warfare 2, titolo mai annunciato da Activision ma che secondo i rumor diffusi da insider bene informati, dovrebbe fare il suo debutto a fine anno su PC e tutte le console PlayStation e Xbox.

Si è parlato di una campagna ambientata in America Latina per Modern Warfare 2 e di una modalità in Attaccanti vs Difensori in stile Rainbow Six Siege ma non solo perché i leaker hanno svelato anche l'esistenza di una modalità multigiocatore chiamata DMZ e apparentemente ispirata a Escape from Tarkov. La modalità in questione potrebbe avere una struttura Open World con elementi generati in maniera procedurale e la possibilità di giocare missioni con condizioni climatiche variabili, IA ed eventi non predefiniti e sempre pronti a cambiare ad ogni partita.

Come sempre, per quanto la voce sia interessante, al momento si tratta di un rumor non confermato, se è vero che Call of Duty Modern Warfar 2 uscirà a fine anno, sicuramente ne sapremo di più tra la primavera e l'estate, come da tradizione per i reveal dei nuovi COD.

Stando sempre ai soliti bene informati, Activision potrebbe adottare una strategia commerciale "mista" Premium e Free to Play per espandere la fanbase dopo la tiepida accoglienza riservata a Call of Duty Vanguard.