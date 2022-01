Call of Duty Modern Warfare 2 non è stato annunciato ma Tom Henderson sa già molte cose

Con l'inizio del nuovo anno l'insider e leaker Tom Henderson ha ricapitolato in un video tutti i rumor emersi su Call of Duty Modern Warfare 2 negli ultimi mesi. Il gioco non è ancora stato annunciato ma dovrebbe essere proprio questo il gioco della serie in arrivo durante l'autunno del 2022.

Henderson come detto è già a conoscenza di molti dettagli sul progetto, veri e presunti che siano, anche se il giornalista ha dimostrato di conoscere piuttosto bene gli affari di Activision ed Electronic Arts per quanto riguarda i franchise di Call of Duty e Battlefield.

Call of Duty Modern Warfare 2 sarà un sequel di Call of Duty Modern Warfare del 2019, il gioco potrebbe includere alcuni elementi Free to Play non meglio specificati, inoltre includerà anche contenuti tratti da Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered, progetto mai andato in porto e che verrà in parte integrato nel nuovo episodio della serie.

Tom Henderson conferma poi una modalità denominata DMZ Mode e ispirata a Escape From Tarkov, che dovrebbe essere integrata anche in Call of Duty Warzone Pacific. Apparentemente ci sarà anche una modalità ispirata a Rainbow Six Siege in Modern Warfare 2, inoltre l'IA dovrebbe essere fortemente migliorata per quanto riguarda la campagna e la modalità DMZ.

La storia sarà ambientata in America Latina e avrà come focus i cartelli della droga probabilmente messicani e colombiani, non c'è chiarezza su questo aspetto. Lo sviluppo, infine, sembra stia procedendo molto bene e il gioco è in ottima forma, presentandosi al momento in uno stato migliore rispetto ai precedenti giochi della serie a questo punto della lavorazione.