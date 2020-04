Call of Duty Modern Warfare 2: il nostalgico ed esplosivo trailer di lancio in italiano

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered è disponibile ora su PlayStation 4 e PS4 PRO, per l'occasione Activision ha pubblicato il trailer di lancio in italiano, visibile in apertura della notizia.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered include, come il nome lascia facilmente intuire, la campagna di MW2 in versione rimasterizzata con nuovi effetti e un comparto tecnico migliorato (confermato il supporto all'HDR) mentre non sono previsti contenuti extra rispetto al gioco originale, non è presente inoltre la cuna modalità multiplayer.

Il gioco è già disponibile sul PlayStation Store al prezzo di 24.99 euro in esclusiva temporale, dal 30 aprile arriverà anche su PC e Xbox One. Tutti coloro che acquisteranno Modern Warfare 2 Remastered su qualsiasi piattaforma riceveranno in omaggio il pacchetto Ghost Underwater Demo Team Classico per Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, questo DLC include la skin di Ghost e vari oggetti cosmetici e bonus da utilizzare nei due più recenti giochi della serie.

Indubbiamente una bella sorpresa da parte di Activision, che ha così deciso di accontentare tutti coloro che da anni chiedevano a gran voce un'edizione rimasterizzata di uno dei Call of Duty più venduti e acclamati di sempre.