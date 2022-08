Call of Duty Modern Warfare 2, nuove informazioni in arrivo il 7 agosto

Proprio nella giornata di oggi, 3 agosto 2022, c’è stato il leak del gameplay di Call of Duty Modern Warfare 2 grazie ai giocatori degli LA Rams, ma ci sono anche novità ufficiali in arrivo nei prossimi giorni. La stessa Infinity Ward ha svelato su Twitter che il 7 agosto 2022 sapremo di più su COD MW2 durante il Call of Duty League Championship.

Durante l’ultima giornata del Call of Duty Championship Weekend 2022, infatti, il team di Infinity Ward farà una apparizione speciale per condividere con il pubblico di appassionati nuove informazioni relative a Modern Warfare 2; peraltro, durante l’intero evento Activision regalerà codici per accedere alla Beta di COD MW2.

Purtroppo il tweet condiviso da Call of Duty League e Infinity Ward non contiene altre informazioni utili per anticipare i contenuti della presentazione. Molto probabilmente verrà dedicato qualche minuto al futuro delle competizioni esport del prossimo sparatutto di casa Activision, ma non sono da escludere nuove clip di gameplay e informazioni su meccaniche inedite. Trattandosi comunque di un palcoscenico puramente per appassionati, non ci aspettiamo grandi rivelazioni in vista del lancio del 28 ottobre 2022, tenute invece per eventi dalla portata più elevata.

Nel mentre, in queste giornate è avanzata anche la teoria per cui Call of Duty potrebbe abbandonare la cadenza annuale, evitando così un rilascio nel 2023.