Call of Duty Modern Warfare 2: Open Beta disponibile ora su PS4 e PS5

Dopo un primo weekend di accesso anticipato, la Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è disponibile ora per tutti i giocatori su PS4 e PS5. La Beta resterà attiva fino alle 19:00 di martedì 20 settembre, per poi riprendere nel prossimo fine settimana.

Team Deathmatch, Domination, Prisoner Rescue, Knockout e Search and Destroy sono le modalità disponibili, inoltre vi ricordiamo che giocando con la Beta e aggiungendo determinati obiettivi sbloccherete alcune ricompense esclusive per Call of Duty Modern Warfare 2.

Ricompense Call of Duty Modern Warfare 2 Beta

Emblema Spaccato: si sblocca al livello operatore 2

Portafortuna Allacciare le cinture: si sblocca al livello operatore 4

Biglietto da visita Test passato: si sblocca al livello operatore 6

Adesivo Operazione Primo Sangue: si sblocca al livello operatore 10

Progetto arma Impatto laterale: si sblocca al livello operatore 15

Skin operatore Collisione: si sblocca al livello operatore 18

Vinile Vittoria assicurata: si sblocca al livello operatore 19

Adesivo Sicurezza sul lavoro: si sblocca al livello operatore 21

Skin veicolo A tavoletta: si sblocca al livello operatore 26

Progetto arma Impatto frontale: si sblocca al livello operatore 30

Se avete bisogno di aiuto vi rimandiamo alla nostra guida con i trucchi di Call of Duty Modern Warfare 2, dove troverete una serie di strategie utili per vincere le partite.