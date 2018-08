Major Nelson ha annunciato che Call of Duty Modern Warfare 2 è ora retrocompatibile con Xbox One. Il gioco, uscito originariamente nel novembre 2009, è ancora oggi uno dei COD più venduti e popolari in assoluto, con una community vastissima e particolarmente attiva.

La versione Xbox 360 del sequel di Modern Warfare è dunque ora pienamente compatibile con Xbox One, inoltre per l'occasione Major Nelson ha annunciato che Modern Warfare 2 è in offerta su Xbox Store per gli abbonati Xbox LIVE Gold, i quali pagheranno il gioco 22,49 euro anzichè 29,99 euro.

Come da tradizione, ricordiamo che coloro che possiedono l'edizione digitale del gioco acquistata su Xbox 360 potranno avviarla direttamente dalla dashboard mentre in caso si possieda l'edizione fisica basterà inserire il DVD nel lettore per avviare subito Call of Duty Modern Warfare 2.

In primavera, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è comparso su Amazon Italia, ad oggi però Activision non ha annunciato nulla riguardo una possibile riedizione di questo popolare sparatutto.