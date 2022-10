Call of Duty Modern Warfare 2: quali personaggi ci sono nella campagna?

A rappresentare quest'anno la saga sparatutto di Activision sarà Call of Duty: Modern Warfare 2, che promette di proseguire sul solco tracciato dal capitolo uscito nel 2019, raccontando attività militari contemporanee. Vediamo quali sono gli operatori protagonisti.

Il team principale è formato da nomi imprescindibili e conosciuti dai fan, ma anche da alcuni apprezzati ritorni e da un personaggio completamente inedito. Ecco i 5 membri protagonisti di Modern Warfare 2:

Price - il fondatore della squadra speciale 1-4-1 torna, naturalmente, anche nel sequel

Soap - altro nome celebre della serie Modern Warfare

Gaz - questo soldato britannico torna dall'originale serie di MW

Ghost - uno dei personaggi più amati dei fan sarà nuovamente presente

Alejandro - membro delle forze speciali messicane, figura inedita della saga

Con la squadra al completo la campagna di Modern Warfare 2 promette di riproporre le dinamiche tipiche dei metodi di scontro moderni, con missioni di infiltrazione adatte alle abilità di una vera task force speciale.

Siete pronti a tornare in battaglia? Ecco quanto pesa Call of Duty Modern Warfare 2, tra campagna, multiplayer e Warzone 2. Singolo e multigiocatore sono due parti in simbiosi in COD: vediamo quali soni le ricompense online da ottenere completando la campagna di Call of Duty Modern Warfare 2.