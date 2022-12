Call of Duty Modern Warfare 2 e PlayStation 5 dominano il mercato americano

Call of Duty Modern Warfare 2 continua a decretare un enorme successo di vendite e non solo per Activision ed i ragazzi di Infinity Ward. Una delle ultime iterazioni dello storico brand sparatutto, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 2, continua a raggiungere nuovi traguardi in termini di copie vendute.

Come riportato recentemente dall'NPD Group, Call of Duty Modern Warfare 2 si è classificato al primo posto dei titoli venduti in America nel mese di novembre. Il grande successo del titolo di Activision è anche frutto di un generale aumento, rispetto al precedente anno fiscale, dei ricavi provenienti dal settore videoludico: si parla di un incremento pari al 3%, raggiungendo così i 6,3 miliardi di dollari.

Al successo di Call of Duty Modern Warfare 2, però, corrisponde anche un incremento del 45% delle vendite di hardware. I ricavi annuali aumentano fino a raggiungere l'ordine del miliardo di dollari - parliamo, per l'esattezza, di 1.3 miliardi di dollari - che vedono in cresta a questo successo proprio PlayStation 5, la neonata console ammiraglia di casa Sony. Si parla di una vera e propria leadership di mercato sul suolo americano, che vede dominare Sony con la sua ultima console.

D'altronde, PlayStation 5 è la console più venduta nel 2022 in America, contrastando anche Nintendo Switch e la concorrenza targata Microsoft. Invece, come detto in apertura, sul lato software assistiamo ad un ribaltamento delle classifiche a favore di Call of Duty Modern Warfare 2, andando a contrastare il grande successo di titoli dal calibro di God of War Ragnarok, Pokémon Scarlatto e Violetto e Sonic Frontiers. Ma quali sono i giochi più venduti nel mese di novembre?