Call of Duty Modern Warfare 2 in preorder a prezzo scontato su eBay per PS4, PS5 ed Xbox

In attesa del lancio, Call of Duty Modern Warfare 2 è già disponibile in preorder a prezzo scontato rispetto a quello di listino. In offerta troviamo le versioni PlayStation 4, Playstation 5 ed Xbox.

Di seguito listino:

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Xbox Series X, Xbox One) - 65,90 Euro

- 65,90 Euro Call of Duty: Modern Warfare 2 (PlayStation 5) - 65,90 Euro

- 65,90 Euro Call of Duty: Modern Warfare 2 (PlayStation 4) - 65,90 Euro

La vendita è effettuata direttamente da Game_Electromic_Virz, un venditore premium di eBay che ha oltre 46 mila feedback, di cui il 99,9% positivo.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche effettuare il pagamento con PayPal, oltre che con Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per la restituzione vengono dati 30 giorni a partire dalla data di consegna, con il venditore che paga le spese. La consegna è prevista al lancio del titolo, e la spedizione è completamente gratuita.

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Call of Duty Modern Warfare 2.