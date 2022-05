Call of Duty Modern Warfare 2: presentazione vicina, Henderson ha una data

A fine aprile, Infinity Ward ha pubblicato il logo di Call of Duty Modern Warfare 2 confermando l'esistenza del progetto, ma quando ne sapremo di più sul nuovo gioco di COD? Molto presto secondo Tom Henderson.

Come sappiamo, l'E3 non si farà ma il 9 giugno si terrà il Summer Game Fest di Geoff Keighley e Modern Warfare 2 potrebbe essere uno dei protagonisti dell'evento con il reveal della campagna. Secondo Henderson e altri insider vicini all'universo di Call of Duty, il teaser arriverà il 30 maggio o al più tardi il 2 giugno, con un probabile rimando allo show di Geoff per il reveal completo.

Non è escluso che Activision possa presentare il gioco in totale autonomia, rivelando quindi la campagna già a fine maggio o a inizio giugno senza passare dal Summer Game Fest, mentre il reveal del multiplayer sembra previsto per il mese di agosto, probabilmente con uno speciale evento in Call of Duty Warzone, come già accaduto anche per Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Vanguard.

Una cosa è certa, per il momento: Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà alla fine dell'anno, le piattaforme non sono state ancora rese note ma il gioco dovrebbe essere cross-gen, disponibile quindi sia su PS5 e Xbox Series X/S che su PS4 e Xbox One (e ovviamente PC).