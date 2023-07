Call of Duty Modern Warfare 2, problemi su Steam: server offline da giorni

Tutti aspettano l'uscita di Call of Duty Modern Warfare 3 giocando ai vecchi CoD, complice il ritorno in auge delle iconiche iterazioni della produzione sparatutto di Activision che sono nuovamente sulla cresta dell'onda in grandissimo stile. Nonostante la lieta notizia, per molti giocatori è al momento impossibile giocare online ai vecchi CoD.

Mentre riaprono i server dei vecchi call of Duty e Black Ops supera i 100mila giocatori connessi, quelli di Call of Duty Modern Warfare 2 su Steam hanno riscontrato parecchi problemi: da alcuni giorni a questa parte è impossibile accedere alla componente online della versione del titolo pubblicata sul Client di Valve. La ragione? La risposta alla domanda è stata prontamente rilasciata dall'account Twitter ufficiale di Call of Duty Updates. Con un comunicato breve e conciso, veniamo a sapere quanto segue:

"La modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) su Steam è stata messa offline mentre indagavamo sulle segnalazioni di un problema". Sembrerebbe che l'origine di questa scelta improvvisa sia stata dettata da quello che si pensa essere un attacco malware perpetrato ai danni della compagnia: in rete si parla di lobby hackerate, di diffusione di un trojan e di possibili problematiche riscontrabili dai giocatori. Purtroppo la situazione sembrerebbe essere più complicata del previsto; si attendono quindi aggiornamenti per il ritorno online dei server.