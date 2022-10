Call of Duty Modern Warfare 2 su PS5: grafica, DualSense e contenuti di lancio

In previsione del lancio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2, i curatori del PlayStation Blog hanno elencato tutti i contenuti di lancio del kolossal sparatutto di Activision e colto l'occasione per illustrare i benefici offerti agli appassionati della serie che si apprestano a giocare il titolo su PS5.

Accompagnato da una nuova galleria immagini, il 'riassuntone' dell'offerta day one dell'FPS di Infinity Ward propostoci dai ragazzi del PS Blog parte dalle migliorie al gameplay di COD Modern Warfare 2 garantite dal DualSense di PS5.

Gli emuli della Task Force 141 e i frequentatori delle lobby multiplayer di COD MW2 su PlayStation 5 avranno l'opportunità di immergersi ulteriormente nelle atmosfere del titolo grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense, e questo per tacere dei benefici offerti dall'Audio 3D tanto nella Campagna quanto nelle attività online.

I gestori del 'blog istituzionale' di Sony PlayStation segnalano inoltre la presenza delle Operazioni Speciali al lancio di COD Modern Warfare 2: sin dall'uscita del kolossal sparatutto sarà possibile affrontare tre missioni cooperative che si svolgeranno ad Al Mazrah. Ciascun Operatore potrà scegliere fra i kit Assalto, Medico o Ingegnere, con equipaggiamenti e abilità specifiche.

Prima di lasciarvi ai commenti e alle ultime immagini diffuse da Activision, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione della Campagna di Call of Duty Modern Warfare 2.