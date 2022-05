Call of Duty Modern Warfare 2 su PSVR2: insider conferma, annuncio a brevissimo

Si è parlato in queste ore di a una versione PlayStation VR2 di Call of Duty Modern Warfare 2, sulla vicenda è intervenuto anche AccountNGT, celebre leaker che ha svelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse di Quantic Dream.

AccountNGT conferma le parole di RalphsValve e afferma di essere effettivamente a conoscenza di una modalità di Call of Duty Modern Warfare 2 studiata per PlayStation VR2, tuttavia l'annuncio non dovrebbe avvenire durante lo State of Play del 2 giugno, bensì addirittura prima nel corso di questa settimana, possiamo quindi aspettarci un reveal sul sito di Call of Duty tra oggi e mercoledì?

Non è escluso che nelle prossime ore Activison possa lanciare un teaser e rimandare poi allo State of Play per maggiori informazioni riguardo il supporto PlayStation VR2 per Modern Warfare 2 e del resto la stessa Sony ha confermato che durante l'evento ci sarà spazio anche per i giochi del nuovo visore.

Call of Duty Modern Warfare 2 è atteso per il 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, secondo gli ultimi rumor invece PlayStation VR2 uscirà nei primi mesi del 2023 con una lineup di lancio composta da oltre venti giochi, tra cui Horizon Call of the Mountain.