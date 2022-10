Call of Duty Modern Warfare 2: quando si può iniziare a giocare con la campagna?

Call of Duty Modern Warfare 2 esce il 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S ma coloro che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi versione del gioco in formato digitale potranno iniziare a giocare la campagna in netto anticipo rispetto al day one.

Nello specifico, l'accesso anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 è previsto per giovedì 20 ottobre alle 19:00 ora italiana, lo sblocco anticipato è riservato a coloro che hanno prenotato il gioco (qualsiasi versione) in formato digitale sugli store delle rispettive console e su PC. Se volete iniziare a giocare a Call of Duty Modern Warfare 2 entro la fine della settimana siete dunque ancora in tempo per effettuare il preordine digitale su PlayStation Store, Xbox Store e su PC.

Giocando la campagna e completando la storia, i giocatori potranno sbloccare una serie di ricompense per Call of Duty Modern Warfare 2:

Biglietto da visita Determinazione di Soap

Emblema Ciò che è fatto, è fatto

Gettone PE doppi 30 minuti

Gettone PE arma doppi 30 minuti

Gettone PE doppi 1 ora

Gettone PE arma doppi 1 ora

Biglietto da visita Operazioni Shadow Company

Operatore base Reyes

Gettone PE doppi 1 ora

Gettone PE arma doppi 1 ora

Operatore base Hutch

Progetto arma Guardia dell'unione

Biglietto da visita Collegamento a catena

Operatore base Chuy

Gettone PE doppi 30 minuti

Gettone PE arma doppi 30 minuti

Biglietto da visita Gaz

Operatore base Nova

Lo sapevate? Su console Call of Duty Modern Warfare 2 non richiede il numero di telefono per giocare mentre la richiesta è ancora attiva su PC.