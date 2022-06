Call of Duty Modern Warfare 2 gameplay: la Task Force 141 entra in azione nel World Reveal

Come preannunciato dai teaser di COD MW2 con TimTheTatman e Pete Davidson, Activision e Infinity Ward hanno pubblicato l'atteso World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2 con protagonisti gli Operatori della Task Force 141.

Il filmato confezionato da Activision Blizzard, rigorosamente in-engine e quindi rappresentativo della grafica e del gameplay finale dell'FPS, ci immerge nelle atmosfere della campagna principale e delle battaglie multiplayer del prossimo, ambizioso capitolo della saga sparatutto di COD. Nel trailer ritroviamo il mitico Capitano John Price rientrare in azione insieme a John 'Soap' MacTavish, Simon 'Ghost' Riley e Kyle 'Gaz' Garrick.

Nella nuova Task Force 141 ci sarà spazio anche per un colonnetto delle Forze Speciali Messicane, il fiero Alejandro Vargas. Nel trailer viene confermata anche una fase di Open Beta con accesso anticipato riservato a coloro che prenoteranno il kolossal sparatutto. La commercializzazione di Call of Duty Modern Warfare 2 è prevista per il 28 ottobre di quest'anno su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.



Date un'occhiata al nuovo filmato ingame propostoci da Infinity Ward e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, non prima però di leggere la nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2 a cura di Alessandro Bruni.