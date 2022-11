Call of Duty Modern Warfare 2, recensione finale: il multiplayer convince!

Dopo aver prima analizzato a fondo la campagna single player di Call of Duty Modern Warfare II, abbiamo atteso di approfondire anche il comparto multigiocatore dell'ultima fatica targata Infinity Ward prima di dare il giudizio definitivo sul nuovo episodio della serie.

Ora che la recensione di COD Modern Warfare 2 con voto finale è disponibile assieme alla videorecensione che trovate in cima a questa notizia, come se la cava l'opera Activision nel complesso? Ebbene, siamo davanti ad un prodotto ben fatto, un ottimo episodio di Call of Duty che risolleva il brand dopo tutte le incertezze registrate da Call of Duty Vanguard nel 2021.

Se è vero che non manchino alcuni problemi ed inconvenienti tecnici tra bug e glitch (oltre all'interfaccia utente di COD Modern Warfare 2 che non convince e che potrebbe dunque andare incontro ad una revisione totale), il comparto multigiocatore del nuovo COD appare molto ricco di modalità già al lancio, con 16 diverse mappe su cui combattere e con ogni opzione di gioco che appare interessante e ben variegata.

Divertente anche la modalità cooperativa, sebbene almeno per il momento non sia particolarmente ricca di contenuti, mentre la pregevole realizzazione audiovisiva offre una marcia in più alla produzione in termini di coinvolgimento. Considerato come Activision abbia già molti piani per il supporto post-lancio, COD Modern Warfare II appare destinato non sono a divenire sempre più abbondante di contenuti, ma anche più avvincente.