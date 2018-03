Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered compare su Amazon Italia

Su Amazon Italia è stato catalogatoper, lasciando intendere che anche il secondo capitolo di Modern Warfare riceverà il trattamento di restauro riservato al predecessore.

Come potete vedere a questo indirizzo e nell'immagine riportata in calce alla notizia, infatti, Amazon Italia ha catalogato Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered per PlayStation 4 e Xbox One, con tanto di data di lancio fissata per il 30 aprile e il prezzo di 19,99 euro.

Considerando che il primo capitolo di Modern Warfare ha già ricevuto un remaster per le attuali piattaforme di gioco, non sarebbe poi così strano se un simile trattamento venisse riservato anche al sequel, considerando il successo che a suo tempo riscosse tra pubblico e critica. Dal momento che le informazioni riportate su Amazon Italia potrebbero rappresentare un semplice placeholder, vi invitiamo ad attendere informazioni più dettagliate da Activision per capire se Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered verrà annunciato effettivamente a breve, e se in tal caso verrebbe rilasciato come gioco standalone.

A voi farebbe piacere se la notizia venisse confermata? Intanto vi ricordiamo che sono stati aperti i pre-order per Call of Duty Black Ops 4.