Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered confermato da un leak in Corea?

L'ente coreano per la classificazione dei videogiochi nel paese ha aggiunto Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered al proprio database. Il gioco non è ancora stato annunciato da Activision.

Nelle scorse settimane sono emersi numerosi dettagli su Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, a quanto pare la riedizione del gioco sarebbe in avanzata fase di sviluppo con uscita prevista entro la fine dell'anno, non è chiaro però se si tratterà di un gioco standalone o magari di un bonus offerto con il preordine del nuovo Call of Duty.

Secondo quanto trapelato, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered dovrebbe includere solamente la campagna single player ma non il multiplayer, probabilmente per non dividere ulteriormente la community già impegnata con Modern Warfare, Warzone, COD Mobile e con il prossimo episodio della saga.

Call of Duty 2020 è atteso nei mesi finali dell'anno presumibilmente anche su PS5 e Xbox Series X, il giovo dovrebbe essere un remake di Call of Duty Black Ops o una re-immaginazione dello stesso, non è chiaro invece come Activision voglia posizionare Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sul mercato, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali che a questo punto potrebbero non tardare troppo ad arrivare.