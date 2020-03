Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered: Sony ne impedisce l'uscita in Russia

La versione PlayStation 4 di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered è ormai disponibile all'acquisto in tutto il mondo tranne che in territorio russo, dove Sony ha deciso di non pubblicare la riedizione dello sparatutto in prima persona Activision.

Sebbene non sia stata fornita una motivazione ufficiale da parte della divisione russa di Sony, tale decisione è probabilmente dovuta alla presenza nel gioco della chiacchieratissima missione "Niente russo", durante la quale un piccolo gruppo di terroristi ben armati fa strage di civili all'interno dell'aeroporto di Mosca cercando di non far riconoscere il proprio accento.

Ecco di seguito il post ufficiale dell'account russo di Call of Duty in merito alla situazione:

"Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered narra di eventi di fantasia, è stato pubblicato per la prima volta nel 2009 ed è ora stato rimasterizzato in alta definizione. SIE ha deciso di non mettere il gioco in vendita sul PlayStation Store russo. Non vediamo l'ora di pubblicare la versione digitale del gioco su PC (in esclusiva su Battle.net) e su Xbox One."

In attesa di scoprire se nei prossimi giorni ci sarà un cambio di rotta da parte di Sony PlayStation, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered è attualmente disponibile solo su PS4 e arriverà solo in un secondo momento sulle altre piattaforme.