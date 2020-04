Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: al via i preorder su Xbox One e PC

A distanza di qualche giorno dell'arrivo della versione PlayStation 4 in esclusiva temporale, è ora possibile effettuare il preorder di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered anche da parte degli utenti Xbox One e PC.

Nelle ultime ore è infatti apparsa sia sul Microsoft Store che su Battle.net la pagina dedicata alla versione rimasterizzata della campagna dello sparatutto in prima persona, che vi ricordiamo può essere prenotato al prezzo di 24,99 euro. Il preorder può essere piazzato anche tramite il negozio di contenuti aggiuntivi di Call of Duty: Modern Warfare, all'interno del quale si può dare uno sguardo al Pacchetto Ghost: Piattaforma petrolifera, contenente sia il gioco che una serie di skin, progetti ed emblemi da sfoggiare sia nelle modalità multiplayer classiche che in Warzone.

Vi ricordiamo che le versioni Xbox One e PC del gioco arriveranno il prossimo 30 aprile 2020 e all'interno del gioco sarà inclusa la sola campagna single player. Nelle ultime ore, però, sta circolando il rumor secondo il quale presto arriverà il multiplayer in Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i consigli per giocare la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered?