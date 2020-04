Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered prima su PS4 perché Sony lo ha finanziato?

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered è disponibile su PlayStation 4 fin dalla fine dello scorso mese. Activision ha deciso di lanciare la versione rimasterizzata della campagna del celebre sparatutto dapprima sulla console di casa Sony, costringendo i giocatori Xbox One e PC ad attendere fino al 30 aprile. Come mai?

Ufficialmente non sono mai state svelate le ragioni di tale scelta, ma lo youtuber TheGamingRevolution, che ha già ampiamente dimostrato d'essere affidabile in passato svelando in anticipo diversi dettagli sui giochi di Call of Duty, afferma di conoscerne i motivi. Stando a quanto affermato, il mese di esclusività sarebbe stato concesso poiché Sony avrebbe finanziato parte dello sviluppo della remastered. I dettagli non terminano qui, poiché secondo lo youtuber il presunto contratto stipulato con Activision varrebbe anche per il vociferato - ma non ancora annunciato - Call of Duty Modern Warfare 3 Campaign Remastered. Anche quest'ultimo dovrebbe includere la sola campagna e godere di un mese di esclusività per PlayStation 4.

Secondo CharlieIntel, tali speculazioni sarebbero credibili, poiché risulterebbero essere in linea con quanto appreso dalle proprie fonti. L'accordo tra Sony e Activision va avanti fin dal 2015, e coinvolgerebbe diritti per il marketing, per gli eventi eSport e altro ancora.