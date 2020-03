Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered uscirà oggi?

La scorsa settimana l'insider Okami ha confermato l'esistenza di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered pubblicando anche alcuni poster promozionali scovati nel codice sorgente del nuovo aggiornamento di COD Modern Warfare e Warzone. Sembra che il lancio sia molto vicino... tanto da essere previsto per la giornata odierna.

Okami aveva già confermato la data del 30 marzo salvo poi ribadirla ulteriormente con un secondo Tweet e rispondendo alle domande sul suo profilo social, parlando di "un lancio previsto per il 30 marzo al 99.9999%". Difficile dire cosa accadrà esattamente nel pomeriggio di oggi, il lunedì non è solitamente il giorno adatto per la pubblicazione di nuovi videogiochi, più probabile un annuncio da parte di Activision con lancio previsto per martedì 31 marzo, giorno di update per quanto riguarda Call of Duty.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered includerà solamente la campagna, non è chiaro però se il gioco verrà pubblicato singolarmente o come parte di un corposo aggiornamento per Call of Duty Modern o Call of Duty Warzone, restiamo in attesa di chiarimenti che non dovrebbero tardare ad arrivare. Un poster di COD Modern Warfare 2 Remastered è stato diffuso nel weekend, il lancio potrebbe dunque essere davvero molto vicino.